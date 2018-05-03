Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ГПУ хочет совместно с ФБР вести расследование дела Манафорта

19:53 3 мая 2018   30
ГПУ хочет совместно с ФБР вести расследование дела Пола Манафорта
Инф. «ФАКТОВ»

К расследованию дела бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта намерена присоединиться Генеральная прокуратура Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству Reuters.

Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.

«Мяч на стороне США … (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию», — сказал он.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.

Отметим, бывшему политтехнологу Виктора Януковича, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит в общей сложности 305 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 9 марта, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, а также незаконной лоббистской деятельности, повторно заявил о своей невиновности, а также потребовал суда присяжных. в связи с предъявленными обвинениями в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины