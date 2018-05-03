- 2:41 В день королевской свадьбы пабы в Британии будут работать дольше обычного
- 2:29 Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине
- 1:56 Глава Европарламента призвал создать единую армию ЕС
- 1:19 В Донецке отправился «на подвал» бывший «министр»
- 0:40 Лига Европы: «Атлетико» испортил Арсену Венгеру юбилей
- 0:37 Известный 23-летний криптоблогер найден мертвым в своей квартире
- 0:11 В Twitter призвали пользователей немедленно сменить пароли
- 23:42 Президент Чехии признал, что в стране производили "Новичок"
- 23:18 Глобальный сбой: компьютеры выходят из строя из-за Windows 10
- 22:48 Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе отравления
ГПУ хочет совместно с ФБР вести расследование дела Манафорта
К расследованию дела бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта намерена присоединиться Генеральная прокуратура Украины.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству Reuters.
Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.
«Мяч на стороне США … (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию», — сказал он.
Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.
Отметим, бывшему политтехнологу Виктора Януковича, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит в общей сложности 305 лет тюрьмы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 9 марта, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, а также незаконной лоббистской деятельности, повторно заявил о своей невиновности, а также потребовал суда присяжных. в связи с предъявленными обвинениями в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.
влажность:
давление:
ветер:
“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”