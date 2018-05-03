Ботулизм вернулся: в Украине зафиксированы новые случаи смертельно опасного заболевания

Здоровье

С установлением в Украине жаркой погоды зафиксированы сразу два новых случая ботулизма. В обоих случаях граждане были госпитализированы после того, как поели вяленую рыбу.

В Харьковской области больная ботулизмом женщина доставлена из города Дергачи в интенсивную терапию областной больницы. Расследованием установлено, что гражданка 30 апреля поела вяленых карасей, купленных в рыбных рядах в городе Мелитополь. Сейчас больная получает необходимое лечение и сыворотку против ботулизма.

2 мая первый после долгого перерыва случай ботулизма зафиксирован и в Киеве. Об этом сообщает Корреспондент.net. Как рассказал руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, мужчина 1986 года рождения отравился, поев рыбы, купленной на стихийном рынке на жилмассиве Виноградарь (Подольский район).

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Ботулизм является смертельным заболеванием при отсутствии своевременного специфического лечения. Ботулотоксин попадает в организм с просроченными или неправильно приготовленными консервами (овощи, грибы, тушенка), копченой, вяленой и соленой рыбой.

Только в 2017 году от ботулизма в Украине умерли восемь человек. Всего за прошлый год было зарегистрировано 102 больных ботулизмом. В половине случаев (у 58 человек) заболевание было вызвано употреблением рыбы. Примечательно, что 29 заболевших употребляли рыбу не домашнего копчения, а промышленно обработанную.