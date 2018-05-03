Украина

Порошенко поручил привлечь авиацию к ликвидации пожара в Балаклее

Президент Украины Петр Порошенко поручил привлечь авиацию к тушению пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«О мерах, предпринимаемых ГСЧС для нормализации ситуации на технической территории воинской части „65 Арсенал“, глава службы Николай Чечеткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко. По поручению главы государства, привлечена авиация ГСЧС, которая в 16:50 приступила к тушению пожара», — говорится в сообщении.

Отметим, стала известна причина, по которой, возможно, начался пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области. Сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Балаклеи отсудил у Минобороны компенсацию за взрывы на арсенале боеприпасов.