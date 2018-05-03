Жителей Белой Церкви на Киевщине переполошил сильный пожар в промзоне (обновлено, фото, видео)

Происшествия

Крупный пожар случился в городе Белая Церковь Киевской области. К месту пожара были направлены 15 единиц техники и 67 спасателей. Пожар сопровождался взрывами.

Сейчас пожарные уже локализовали возгорание на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На месте ЧП обнаружены двое пострадавших. Всего после пожара к медикам были доставлены чеыре человека. У двоих тяжелое состояние, один в состоянии средней тяжести, еще один отделался незначительным вредом для здоровья.

Сначала жители Белой Церкви поспешили связать пожар с предприятием «Росава» — крупнейшим производителем шин в Украине.

«Бухгалтерию жгут, чтобы потом закрыть завод», — высказывали горожане свои версии ЧП (ранее СМИ сообщали, что 30 апреля акционеры «Росавы» приняли решение о ликвидации компании).

Позже выяснилось, что пожар возник в складских помещениях, а конкретно — на небольшом (размером 20×150 метров) складе на территории промзоны на массиве Леваневского. В арендованном помещении хранились лакокрасочные изделия.

По информации Белоцерковского горсовета, в районе пожара есть превышение допустимой концентрации вредных веществ, а именно продуктов горения пластмассы, на территории жилмассива Леваневского и в центральной части города превышения ядовитых веществ в воздухе не обнаружено, угрозы для жителей нет.

В 20.40 пожар был ликвидирован. Предварительной причиной пожара называют взрыв емкости с горючим веществом и дальнейшее распространение огня на лакокрасочные материалы. В городе продолжается мониторинг состояния воздуха и содержания в нем токсичных веществ.

Напомним, 3 мая в Украине случилось несколько крупных пожаров — на военных складах в Балаклее, возле военного полигона в Гончаровском. В период 3−5 мая по стране объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото dsns.gov.ua, Виктория Панасюк/Facebook