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Происшествия

Жителей Белой Церкви на Киевщине переполошил сильный пожар в промзоне (обновлено, фото, видео)

21:49 3 мая 2018   547
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

Крупный пожар случился в городе Белая Церковь Киевской области. К месту пожара были направлены 15 единиц техники и 67 спасателей. Пожар сопровождался взрывами.

пожар

пожар

Сейчас пожарные уже локализовали возгорание на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На месте ЧП обнаружены двое пострадавших. Всего после пожара к медикам были доставлены чеыре человека. У двоих тяжелое состояние, один в состоянии средней тяжести, еще один отделался незначительным вредом для здоровья.

Сначала жители Белой Церкви поспешили связать пожар с предприятием «Росава» — крупнейшим производителем шин в Украине.

«Бухгалтерию жгут, чтобы потом закрыть завод», — высказывали горожане свои версии ЧП (ранее СМИ сообщали, что 30 апреля акционеры «Росавы» приняли решение о ликвидации компании).

Позже выяснилось, что пожар возник в складских помещениях, а конкретно — на небольшом (размером 20×150 метров) складе на территории промзоны на массиве Леваневского. В арендованном помещении хранились лакокрасочные изделия.

По информации Белоцерковского горсовета, в районе пожара есть превышение допустимой концентрации вредных веществ, а именно продуктов горения пластмассы, на территории жилмассива Леваневского и в центральной части города превышения ядовитых веществ в воздухе не обнаружено, угрозы для жителей нет.

пожар

В 20.40 пожар был ликвидирован. Предварительной причиной пожара называют взрыв емкости с горючим веществом и дальнейшее распространение огня на лакокрасочные материалы. В городе продолжается мониторинг состояния воздуха и содержания в нем токсичных веществ.

Напомним, 3 мая в Украине случилось несколько крупных пожаров — на военных складах в Балаклее, возле военного полигона в Гончаровском. В период 3−5 мая по стране объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото dsns.gov.ua, Виктория Панасюк/Facebook

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