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По результатам местных выборов полиция открыла 19 дел
По результатам проведения выборов в ОТГ полиция открыла 19 уголовных производств.
Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
«Во время этих выборов полицейские выявили нарушения избирательного законодательства, среди которых наиболее характерным является препятствие осуществления избирательного права и подкуп избирателей. Невгад отметил, что по указанным фактам начато 19 уголовных производств», — говорится в сообщении.
В частности, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях — по одному такому факту.
Gравоохранители проводят необходимые меры и следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Президент просит правоохранителей расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались в связи с выборами в объединенные территориальные общины, прошедшими 29 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 апреля выборы в ОТО прошли в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, прошли дополнительные выборы в громадах, присоединенных к ОТО.
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