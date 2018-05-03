Политика

По результатам местных выборов полиция открыла 19 дел

По результатам проведения выборов в ОТГ полиция открыла 19 уголовных производств.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Во время этих выборов полицейские выявили нарушения избирательного законодательства, среди которых наиболее характерным является препятствие осуществления избирательного права и подкуп избирателей. Невгад отметил, что по указанным фактам начато 19 уголовных производств», — говорится в сообщении.

В частности, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях — по одному такому факту.

Gравоохранители проводят необходимые меры и следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Президент просит правоохранителей расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались в связи с выборами в объединенные территориальные общины, прошедшими 29 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 апреля выборы в ОТО прошли в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, прошли дополнительные выборы в громадах, присоединенных к ОТО.