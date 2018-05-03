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Увеличилось число жертв дерзкого ограбления банка в Ереване (видео)

21:10 3 мая 2018   525
банк ереван
Инф. «ФАКТОВ»

В Ереване выросло число жертв дерзкого вооруженного ограбления банка HSBC. В больнице скончался полицейский, который задерживал грабителя. Преступник, вооруженный ножом, гранатой и винтовкой, ранил старшего прапорщика полиции Ару Шахгуляна, тот был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось.

Кроме того, при нападении на банк был убит охранник, выполнявший свои служебные обязанности в финучреждении. Его коллега из той же охранной компании был ранен.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», грабителем оказался полицейский — полковник запаса, уволенный полтора месяца назад с должности начальника центра Дорожной полиции Армении по видеорегистрации нарушений ПДД.

Грабителя задержали. На улице была найдена граната, которую использовал преступник, и часть похищенных денег из банка.

Фото tert. am

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