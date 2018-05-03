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Увеличилось число жертв дерзкого ограбления банка в Ереване (видео)
В Ереване выросло число жертв дерзкого вооруженного ограбления банка HSBC. В больнице скончался полицейский, который задерживал грабителя. Преступник, вооруженный ножом, гранатой и винтовкой, ранил старшего прапорщика полиции Ару Шахгуляна, тот был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось.
Кроме того, при нападении на банк был убит охранник, выполнявший свои служебные обязанности в финучреждении. Его коллега из той же охранной компании был ранен.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», грабителем оказался полицейский — полковник запаса, уволенный полтора месяца назад с должности начальника центра Дорожной полиции Армении по видеорегистрации нарушений ПДД.
Грабителя задержали. На улице была найдена граната, которую использовал преступник, и часть похищенных денег из банка.
Фото tert. am
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”