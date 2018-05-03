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Банки отказываются работать с FIDE из-за Илюмжинова – СМИ
Международная федерация шахмат (FIDE) начала поиск нового банка, который будет вести счета федерации, так как швейцарский банк UBS официально разорвал с ней отношения, поскольку президент FIDE Кирсан Илюмжинов с 2015 года включен в санкционный список США.
Об этом сообщает Financial Times.
Отвечающий за финансы FIDE Адриан Сигель призвал 189 членов федерации повременить с переводом денег — до тех пор, пока не будет найдена замена UBS.
При этом были проведены переговоры с четырьмя швейцарскими банками, однако никто из них не захотел сотрудничать с FIDE, поскольку ее президентом является Илюмжинов.
В апреле Кирсан Илюмжинов закончил оформление выдвижения своей кандидатуры на очередной президентский срок, представив так называемый ticket — то есть состав команды, которая займет ключевые позиции в структуре в случае победы своего лидера на выборах в сентябре в Батуми.
С прошлого года на разных уровнях ее менеджмента ему неоднократно выдвигались «рекомендации» покинуть пост, а основным оппонентом Кирсана Илюмжинова, видимо, будет его заместитель Георгиос Макропулос.
Напомним, швейцарский банк UBS закрыл счета Международной шахматной ассоциации (FIDE) в связи с санкциями в отношении ее президента Кирсана Илюмжинова.
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