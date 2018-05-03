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Дуа Липа споет на открытии финала ЛЧ в Киеве

21:33 3 мая 2018   125
Дуа Липа споет на открытии финала ЛЧ в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Британская поп-звезда Дуа Липа примет участие в открытии финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

Это стало известно после того, как УЕФА на своей официальной странице в Facebook запостил короткий ролик о звезде на церемонии открытия.

22-летняя певица родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом. Только за прошлый год четыре ее сингла вошли в топ-10 самых прослушиваемых в Британии, а клип на песню New Rules собрал свыше миллиарда просмотров на YouTube.

Финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.

Отметим, в Администрации президента Украины констатировали полную готовность Украины к проведению финальных матчей Лиги чемпионов — 2018.

Напомним, The Independent подсчитала стоимость поездки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

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