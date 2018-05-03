Происшествия

После взрывов на арсенале в Балаклее открыто дело о халатности (видео)

По факту пожара и взрывов на территории арсенала в Балаклее (Харьковская область) открыто уголовное производство. Первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко уточнил, что дело открыто по ч.3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, причинившее существенный вред, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода. Санкции статьи предполагают для виновных от пяти до семи лет лишения свободы.

По информации Министерства обороны Украины, в данный момент территория арсенала задымленная, периодически местами фиксируются взрывы низкой интенсивности.

На территории арсенала все еще наблюдаются незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами. Основные очаги пожара локализованы.

Что касается привлечения авиации к тушению пожара, то авиасредства решено задействовать при необходимости. Пока выполнены семь сбросов воды с самолета Ан-32 и вертолета Ми-8. На месте происшествия работают пожарные расчеты Вооруженных Сил и ГСЧС, три пожарных танка, инженерная машина разграждения. Дополнительно на дежурстве в Балаклее стоят 11 пожарных расчетов.

Председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский в эфире телеканала ОТБ подтвердил, что для жителей, которые хотели выехать за пределы города, был организован транспорт — пять автобусов. Выехавших разместили в поселке Савинцы, в местной школе. Эвакуацию в городе не объявляли. В Балаклее были мобилизованы медработники, организовано дежурство спасателей.

К вечеру 3 мая некоторые выехавшие уже самостоятельно вернулись домой в Балаклею.

По состоянию на 20.30 3 мая, раненых или погибших в результате ЧП нет.

Напомним, согласно последним данным, на территории военных складов в Балаклее сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.

Фото otb. segodennya/Facebook