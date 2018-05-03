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В Украине лишь три семейных врача набрали нужное количество пациентов
2 мая исполнился месяц, как в Украине стартовала кампания «Доктор для каждой семьи». За это время лишь три семейных врача и два педиатра набрали нужное количество пациентов. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.
«За месяц кампании набрать лимит пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали лишь 5 врачей на всю страну. Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях) и два педиатра (оба — Донецкая область). Большинство врачей находится довольно далеко от лимитов», — пишет Павел Ковтонюк.
Для семейного врача оптимальное количество пациентов — 1800, терапевта — 2000, педиатра — 900.
Павел Ковтонюк советует не паниковать, что всех хороших врачей уже разобрали, но не стоит долго медлить, потому что рано или поздно хороших врачей разберут.
Отметим, врачи и уполномоченные лица, которые подписывают декларации о выборе врача в медучреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные без ведома и подписи пациента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2017 года президент Петр Порошенко подписал два закона, касающиеся медицинской реформы. Первый закон касается государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Второй называется «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» и предусматривает в том числе внедрение телемедицины на селе. Закон о медицинской реформе (о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг) предполагает, что для граждан Украины платными будут услуги, которые они получат без направления врача, а также пластическая хирургия и не экстренная стоматология. Вся экстренная медицинская помощь и хирургия (например, удаление аппендикса, травмы при ДТП, острые инфаркты и инсульты) или лечение после экстренной помощи будут оплачиваться государством.
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