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Романа Полански и Билла Косби исключили из состава американской киноакадемии

22:42 3 мая 2018   94
Романа Полански и Билла Косби исключили из состава американской киноакадемии
Инф. «ФАКТОВ»

Американская Академия кинематографических искусств и наук, известна своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.

Соответствующее решение об изгнании двоих членов было принято во вторник, 1 мая, на запланированном заседании совета директоров Киноакадемии, передает Variety.

Неделю назад Билл Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до десяти лет тюрьмы.

Роман Полански скрывается от американских правоохранительных органов на протяжении 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.

Напомним, бывшая актриса Мэллори Миллет обвинила всемирно известного режиссера Романа Полански в попытке изнасилования. 77-летняя женщина утверждает, что он пытался дважды овладеть ею в очень грубой форме.

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