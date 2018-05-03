- 2:41 В день королевской свадьбы пабы в Британии будут работать дольше обычного
- 2:29 Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине
- 1:56 Глава Европарламента призвал создать единую армию ЕС
- 1:19 В Донецке отправился «на подвал» бывший «министр»
- 0:40 Лига Европы: «Атлетико» испортил Арсену Венгеру юбилей
- 0:37 Известный 23-летний криптоблогер найден мертвым в своей квартире
- 0:11 В Twitter призвали пользователей немедленно сменить пароли
- 23:42 Президент Чехии признал, что в стране производили "Новичок"
- 23:18 Глобальный сбой: компьютеры выходят из строя из-за Windows 10
- 22:48 Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе отравления
Романа Полански и Билла Косби исключили из состава американской киноакадемии
Американская Академия кинематографических искусств и наук, известна своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.
Соответствующее решение об изгнании двоих членов было принято во вторник, 1 мая, на запланированном заседании совета директоров Киноакадемии, передает Variety.
Неделю назад Билл Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до десяти лет тюрьмы.
Роман Полански скрывается от американских правоохранительных органов на протяжении 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.
Напомним, бывшая актриса Мэллори Миллет обвинила всемирно известного режиссера Романа Полански в попытке изнасилования. 77-летняя женщина утверждает, что он пытался дважды овладеть ею в очень грубой форме.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”