Ахметову, Коломойскому и Фирташу запретили въезд в США, — Лещенко

Политика

Многим украинским олигархам запрещен въезд в США из-за их сомнительного прошлого. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина».

«Ахметов (украинский бизнесмен Ринат Ахметов. — Авт.) невъездной в Америке. Ему запрещен въезд в связи с его туманным прошлым. Все его попытки получить визу заканчивались отказом или отпиской, что его заявление все еще в процессе расмотрения», — заявил нардеп.

По его словам, въезд в США запрещен и многим другим олигархам — таким, как Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Юрий Иванющенко. Ахметову, по словам парламентария, не помогла даже покупка за миллиард долларов депрессивных шахт в Америке, в штате Западная Вирджиния.

Лещенко также сообщил, что известный американский политтехнолог Пол Манафорт начал работать на Виктора Януковича по рекомендации Ахметова.

«С Януковичем Манафорт работал 10 лет. Манафорта Ахметову посоветовал Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска. — Авт.). А тот посоветовал его Януковичу», — сказал он, отметив, что Дерипаска тоже невъездной в США.

По словам Лещенко, Манафорт использовал в Украине самые грязные политические трюки, чтобы привести к власти Януковича и расколоть общество.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Ахметов лишился контроля над энергетической инфраструктурой Киева.

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