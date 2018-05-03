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- 22:48 Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе отравления
Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе отравления
После пожара в Белой Церкви есть угроза химического отравления работников, а также спасателей, поскольку на предприятии активно использовали фосфор. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на предупреждение медиков.
«На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления», — отметили медики, имея в виду сотрудников предприятия, а также спасателей, вдыхавших продукты горения. «Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб», — добавили медики.
В городском совете Белой Церкви заявили, что профильные службы активно мониторят состояние воздуха в городе, особенно на жилмассиве Леваневского, рядом с которым случился пожар. Пока что зафиксирована повышенная концентрация фенола на месте пожара. Фенол образуется в результате сгорания пластика.
«Проведены замеры лабораторией аварийно-спасательного отряда. В очаге горения незначительно превышена концентрация продуктов горения и фенола. Фенол образуется в результате горения пластиковых изделий. Приборы показали непревышение первого порогового уровня, это не представляет вреда для здоровья», — объясняют спасатели.
Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области случился пожар на складах в промзоне возле жилмассива Леваневского. Пожар потушен в 20.40. По информации мэра, при пожаре пострадали четыре человека. Двое получили тяжелые ожоги, один — ожоги средней тяжести, еще один — ожоги легкой степени.
Фото www.dsns.gov.ua
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