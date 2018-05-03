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Глобальный сбой: компьютеры выходят из строя из-за Windows 10
Установившие 30 апреля обновления Windows 10 пользователи столкнулись к перебоям в работе своих компьютеров. Об этом пишет TechRadar.
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По причине установки April Update в компьютерах отключаются встроенные микрофоны, исчезает многоканальный звук, происходит задержка при использовании сочетания клавиш Alt-Tab, исчезает контекстное меню на панели задач. Кроме того, наблюдаются задержки в движении курсора мыши и медленно загружается браузер Edge.
Также пользователи жалуются на снижение разрешения экрана при использовании интегрированной видеокарты и зависании браузера Google Chrome.
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При этом некоторые из недостатков пользователи могут устранить самостоятельно в настройках, для решения других проблем потребуется новое обновление Windows с исправленными неполадками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Windows нашли новую «смертельную» уязвимость. В частности, с ее помощью злоумышленники могут одним действием вызвать BSOD (Blue Screen of Death, так называемый синий экран смерти).
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