Глобальный сбой: компьютеры выходят из строя из-за Windows 10

Наука и технологии

Установившие 30 апреля обновления Windows 10 пользователи столкнулись к перебоям в работе своих компьютеров. Об этом пишет TechRadar.

Читайте также: На YouTube обнаружили опасный вирус

По причине установки April Update в компьютерах отключаются встроенные микрофоны, исчезает многоканальный звук, происходит задержка при использовании сочетания клавиш Alt-Tab, исчезает контекстное меню на панели задач. Кроме того, наблюдаются задержки в движении курсора мыши и медленно загружается браузер Edge.

Также пользователи жалуются на снижение разрешения экрана при использовании интегрированной видеокарты и зависании браузера Google Chrome.

Читайте также: Google обнародовала информацию об уязвимости Microsoft Edge

При этом некоторые из недостатков пользователи могут устранить самостоятельно в настройках, для решения других проблем потребуется новое обновление Windows с исправленными неполадками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Windows нашли новую «смертельную» уязвимость. В частности, с ее помощью злоумышленники могут одним действием вызвать BSOD (Blue Screen of Death, так называемый синий экран смерти).