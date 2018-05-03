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Президент Чехии признал, что в стране производили "Новичок"
Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющие вещество А230, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок». Об этом сообщил президент страны Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб, передает РИА Новости.
«Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ», — сказал Земан, выступление которого транслировал местный телеканал.
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Президент также обратил внимание на проблему классификации токсина. По его словам, в документах военной разведки говорилось, что вещество А230 полностью аналогично агенту «Новичок», в то же время в докладе СБИ это утверждение опровергалось.
«Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован „Новичок“, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда»,— добавил Земан.
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В конце марта пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек сообщил, что гражданская контрразведка страны начала расследование по поводу возможной разработки или складирования на территории республики токсинов типа «Новичок». К мероприятиям также привлекли военную разведку и лично министра обороны Карлу Шлехтову.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Великобритания нашла способ противостоять биологическому оружию «Новичок», которую использовали для отравления семьи Скрипалей в Солсбери. Об этом заявил известный британский эксперт, ассоциированный научный сотрудник Программы по вопросам России и Евразии Королевского института международных отношений «ChathamHouse» Джеймс Шерр.
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