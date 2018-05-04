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В Twitter призвали пользователей немедленно сменить пароли
Корпорация Twitter рекомендовала всем пользователям сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей. Об этом пишет CNN.
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«Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения в аккаунты или неправомерного использования»,— говорится в заявлении на сайте компании.
We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 мая 2018 г.
«В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль»,— советуют в Twitter.
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Также в компании напомнили, что по данным на конец 2017 года, в Twitter было зарегистрировано более 330 миллионов активных пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина усилит сотрудничество с Великобританией и США по противодействию киберугрозам, в том числе и хищению данных пользователей.
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