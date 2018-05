В Twitter призвали пользователей немедленно сменить пароли

Корпорация Twitter рекомендовала всем пользователям сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей. Об этом пишет CNN.

«Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения в аккаунты или неправомерного использования»,— говорится в заявлении на сайте компании.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ