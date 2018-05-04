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Известный 23-летний криптоблогер найден мертвым в своей квартире
В Санкт-Петербурге на проспекте Солидарности обнаружено тело известного видеоблогера Павла Няшина. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Тело Павла Макушина (настоящая фамилия блогера) было найдено в его квартире 30 апреля. По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что 30 апреля в квартире на проспекте Солидарности действительно был найден труп мужчины.
«Проводится доследственная проверка», — сказали в пресс-службе, не уточнив имени погибшего.
Макушин позиционировал себя в качестве трейдера, инвестора, акционера и предпринимателя. Молодой человек вел блог о криптовалюте. и учил подписчиков торговать на биткоин-биржах.
Агентство напоминает, что в январе Павел попал в больницу после того, как неизвестные избили и ограбили его в собственном доме в Ленинградской области. Злоумышленники забрали сейф с 24 миллионами рублей, а также документы на квартиру, наручные часы и iPhone. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», однако, удалось ли привлечь виновных к ответственности, не сообщалось.
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