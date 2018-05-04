Лига Европы: «Атлетико» испортил Арсену Венгеру юбилей (видео)

Спорт

Лига Европы. ½ финала. Ответные матчи

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 1:0 (Диего Коста, 45+2).

Первый поединок — 1:1.

«Зальцбург» (Австрия) — «Марсель» (Франция) — 2:1 в дополнительное время (Айдара, 53, Сарр, 65, в свои ворота — Роландо, 116).

Первый поединок — 0:2.

В четверг, 3 мая, определились участники финального матча Лиги Европы. 16 мая в Лионе трофей оспорят испанский «Атлетико» и французский «Марсель» (финалист получит 3,5 миллиона евро, обладатель кубка — 6,5 миллиона и прямую путевку в Лигу чемпионов).

Ответный матч в Мадриде против подопечных Диего Симеоне, отбывавшего дисквалификацию за удаление в первой встрече, стал для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера 250-м в турнирах под эгидой УЕФА (больше только у бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — 269).

После домашней ничьей самой результативной команде турнира, лондонской (30 мячей), на арене «Ванда Метрополитано» необходимо было обязательно забивать. Только вот было одно «но»: словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак после 20 января не пропустил при родных болельщиках ни одного мяча (11 поединков!). Отыграл он «на ноль» и в полуфинале.

Проблемы «Арсенала» начались уже в дебюте, когда, оступившись, тяжелую травму получил капитан лондонцев Кошельны. А перед самым уходом соперников на перерыв трибуны новенькой арены (кстати, на матче присутствовал знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль) бурно приветствовали гол форварда мадридцев Диего Косты — 1:0. Как выяснилось позже, -- победный.

Эпоха Арсена Венгера в «Арсенале» подходит к концу. За 22 (!) года работы в именитом клубе француз так и не завоевал ни одного международного трофея.

Видеообзор матча смотрите здесь

К моменту приезда «Марселя» в родной город Моцарта беспроигрышная домашняя серия «Зальцбурга» в еврокубках составляла 38 (!) матчей. Но австрийцам для выхода в финал мало было ее продлить. Болельщиков «Зальцбурга» могла устроить только победа над французами с разницей как минимум в два мяча (кроме счета 3:1, 4:2 и т. д. ). И во втором тайме хозяева поля отличились дважды, сравняв счет по сумме двух встреч и переведя выяснение отношений в овертайм.

Впрочем, в дополнительное время счастливый билет все же вытянул «Марсель»: на 116-й минуте после подачи углового (который был назначен российским арбитром Карасевым ошибочно!) вышедший на замену португалец Роландо отправил мяч в сетку — 2:1. До финального свистка футболист «Зальцбурга» Айдара еще успел получить красную карточку, но французов это уже мало волновало.

Кстати, в прежние годы «Атлетико» дважды играл в финале Лиги Европы и каждый раз завоевывал трофей (в 2010-м и 2012-м). Обе же попытки «Марселя» завладеть в ту пору еще Кубком УЕФА (в 1999-и 2004-м) оказались неудачными.

Видеообзор матча смотрите здесь

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и родоначальники футбола.

Фото uefa.com