В Донецке отправился «на подвал» бывший «министр»

Украина

В Донецке арестован Семен Кузьменко, занимавший в 2014—2016 годах пост так называемого «министра» транспорта в так называемой «ДНР». Об этом сообщает на своей странице Роман Манекин, кремлевский пропагандист, гражданин России, с 2014 проживающий в Донецке.

Напомним, сам Манекин не столь давно отсидел в Донецком СИЗО, куда попал за то, что систематически «клеветал» на «республику» и ставил под сомнение уровень профессионализма правительства, в особенности главы «ДНР» Александра Захарченко.

«Семен Александрович Кузьменко. Активный участник „Антимайдана“. Участник „освобождения“ Горловки (И. Безлер — в курсе). Один из организаторов „референдума“ 11 мая 2014 года о независимости „ДНР“. Министр» транспорта «ДНР» с 16 мая 2014 года. Человек, непосредственно занимавшийся проблемой сбитого «Боинга»… В мою бытность в Сочи, Семен курировал в этом городе строительство в одном из значимых туристических объектов, накануне Олимпиады. ЭТО — ПРЯМОЙ «ЗАКАЗ» УКРАИНЫ!" , — перечислив все «достижения» экс-«министра», неожиданно резюмирует Манекин.

В СМИ оккупантов также сообщается, что Кузьменко, в свое время уволенный с поста «министра» в связи с утечкой информации из ведомства, которое он и возглавлял, был арестован 3 мая людьми из «Министерства доходов и сборов» «ДНР».

«Его задержали утром при выходе из дома и увезли в неизвестном направлении. Возможная причина — критика в адрес главы „Минсдоха“ „ДНР“ Александра Тимофеева, по кличке „Ташкент“. Местонахождение Кузьменко, его состояние и точные причины задержания на данное время не известны. Официальных сообщений в „ДНР“ о Кузьменко не опубликовано», — сообщает ресурс «Монитор ЮГ».

Фото mnyug.com