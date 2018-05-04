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Глава Европарламента призвал создать единую армию ЕС
Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Об этом он сказал в интервью, пишет DW.com.
Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.
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«Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия», — подчеркнул Таяни.
Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые «делают более или менее одно и то же».
При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть «активнее и сильнее на международной арене», убежден глава Европарламента.
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Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил о планах выделить около 20 млрд евро на оборону в рамках нового долгосрочного бюджета на 2021−2027 годы. Из них 13 млрд евро — перейдет в Европейский фонд обороны, созданный в июне прошлого года. Фонд получит 4,1 миллиарда евро на исследования в области обороны, сосредоточивая внимание на возникающих угрозах и будущих угрозах безопасности — например, исследования по робототехнике и создание беспилотников. Еще 8,9 млрд евро помогут странам-членам ЕС сотрудничать в производстве крупной военной техники, такой как танки и вертолеты. Только три члена ЕС отказались подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны — Дания и Мальта, а также Великобритания, которая выйдет из ЕС в следующем году.
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