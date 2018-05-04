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В день королевской свадьбы пабы в Британии будут работать дольше обычного

В день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 19 мая пабы в Англии и Уэльсе будут открыты дольше обычного. Об этом сообщает портал Royal Central.

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По случаю торжественного события питейные заведения в этих частях Великобритании закроются не в 23:00, как обычно, а в 1:00 следующего дня. Отмечается, что такое же послабление ранее было сделано англичанам по случаю 90-летия королевы Елизаветы II в 2016 году, а также во время Чемпионата мира по футболу 2014 года, проходившего в Бразилии.

Ожидается, что в день королевской свадьбы на улицах, окружающих Виндзорский замок, будет около 100 тысяч человек, а прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в общественных заведениях, парках и пабах.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри и Меган показали экипаж, в котором проедут по улицам Виндзора в день свадьбы.