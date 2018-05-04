Здоровье

Число заболевших корью в Украине увеличилось до почти 13 тысяч человек

С начала года корью в Украине заболело 12 828 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Только за последнюю неделю с 24 апреля по 2 мая количество заболевших корью в Украине составило 1143 человек.

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«Это превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество заболевших с начала вспышки заболевания — 1070 человек», — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что большая часть заболевших за последнюю неделю — взрослые (595 человек), 548 — дети.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Ивано-Франковской области (2034 человека), самый низкий — в Луганской (6 человек).

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Напомним, что в апреле в Киеве выросло количество больных корью. Всего с начала года в столице зафиксировано 722 случая заболевания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство охраны здоровья приняло решение расширить меры усиленной иммунизации всех групп детей до 18 лет.