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Число заболевших корью в Украине увеличилось до почти 13 тысяч человек
С начала года корью в Украине заболело 12 828 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Только за последнюю неделю с 24 апреля по 2 мая количество заболевших корью в Украине составило 1143 человек.
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«Это превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество заболевших с начала вспышки заболевания — 1070 человек», — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что большая часть заболевших за последнюю неделю — взрослые (595 человек), 548 — дети.
Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Ивано-Франковской области (2034 человека), самый низкий — в Луганской (6 человек).
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Напомним, что в апреле в Киеве выросло количество больных корью. Всего с начала года в столице зафиксировано 722 случая заболевания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство охраны здоровья приняло решение расширить меры усиленной иммунизации всех групп детей до 18 лет.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”