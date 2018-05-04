Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У Трампа хотят больше денег от Южной Кореи

7:09 4 мая 2018   166
В Америке хотят больше денег от Южной Кореи
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить варианты сокоращения американских войск в Южной Корее. Директива поступила в ведомство всего за несколько недель до его анонсированной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Впрочем, собеседники уверяют, что сокращение военного контингента «не должно быть козырем» на переговорах, во время которых речь пойдет и о денуклеризации Корейского полуострова. В то же время сообщается, что мирный договор между двумя Кореями, о котором договорились их лидеры, уменьшит потребность в 28,5 тысячах американских военнослужащих, находящихся на полуострове.

Читайте также: Президент Южной Кореи уговорил лидера КНДР встретиться с Трампом в Пханмунджоме

Тем более, что Дональд Трамп, как пишет издание, не доволен получаемой компенсацией за пребывание американского контингента. По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея платит около половины стоимости содержания солдат — более 800 миллионов долларов в год. Администрация Трампа хочет, чтобы затраты компенсировались полностью.

В то же время источники утверждают, что полный вывод американского контингента с Корейского полуострова маловероятен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», КНДР начала разбирать туннель на ядерном полигоне.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины