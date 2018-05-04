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У Трампа хотят больше денег от Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить варианты сокоращения американских войск в Южной Корее. Директива поступила в ведомство всего за несколько недель до его анонсированной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Впрочем, собеседники уверяют, что сокращение военного контингента «не должно быть козырем» на переговорах, во время которых речь пойдет и о денуклеризации Корейского полуострова. В то же время сообщается, что мирный договор между двумя Кореями, о котором договорились их лидеры, уменьшит потребность в 28,5 тысячах американских военнослужащих, находящихся на полуострове.
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Тем более, что Дональд Трамп, как пишет издание, не доволен получаемой компенсацией за пребывание американского контингента. По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея платит около половины стоимости содержания солдат — более 800 миллионов долларов в год. Администрация Трампа хочет, чтобы затраты компенсировались полностью.
В то же время источники утверждают, что полный вывод американского контингента с Корейского полуострова маловероятен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», КНДР начала разбирать туннель на ядерном полигоне.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”