4 мая 2018

Я сейчас все попытаюсь вам объяснить. Глядя на представленную сегодня в нашей рубрике, на мой взгляд, красивую и очень крупную композицию, вы, наверное, не сразу сможете догадаться, какое отношение она может иметь к отмечаемому во всем мире Дню ''Звездных войн''. Впрочем, давайте все по порядку.

Так получилось, что этот день в международном календаре возник, прямо скажем, по … недоразумению. Да-да, порой случается и такое. Конечно, никто не станет отрицать очевидного — киноэпопея Джорджа Лукаса настолько популярна во всем мире, что она, возможно, и заслуживала того, чтобы в целом ряде стран отмечать увлечение ею как народный праздник. Миллионы людей знают едва ли не наизусть каждую цитату из фильма, ставшего для многих культовым. Сотни тысяч поклонников главных героев эпопеи вступают в какие-то клубы по интересам, отслеживая каждый шаг актеров, снимающихся в главных ролях. Десятки тысяч людей на разных континентах годами коллекционируют фигурки персонажей ''Звездных войн'', выпускаемые специальными лимитированными сериями. Местные власти Лос-Анджелеса первыми объявили день празднования любви к этому фильму.

Но все-таки почему именно 4-го мая? Дело в том, что однажды в 2005 году во время интервью немецкому телевидению Джордж Лукас произнес фразу, ставшую своеобразным символом, отражающим суть стремления героев ''Звездных войн'' к конечной цели: '' Да пребудет с тобой Сила!'' Но, как оказалось, из-за созвучия в английском языке нескольких слов из этой фразы (may и force) возникла неточность перевода. И впервые прозвучало — ''четвертое мая''… Короче говоря, составителями международного календаря памятных дат именно 4 мая с того времени и решили называть Днем ''Звездных войн''.

Ну, а какое же отношение ко всему этому тогда может иметь высокая фарфоровая фигура этой красавицы? — спросите вы. Практически никакого. Кроме того, что красота, как принято считать, страшная сила. И если в крылатую фразу ''Да пребудет с тобой Сила!'' вкладывать не только звездно-космические смыслы, то обладание силой классической красоты вполне можно расценивать как вполне доброе пожелание. А почему бы и нет?

Так что, желая сегодняшним именинникам добра и счастья, не забудем пожелать им еще и обладания силой красоты. И, кстати, не только физической. Но и красоты целей, помыслов, душевных устремлений. Красоты человеческих отношений и умения воспринимать прекрасное во всем.