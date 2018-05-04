- 11:06 Главного «радикала» Олега Ляшко заподозрили в подделке документов
- 11:00 Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону
- 10:40 Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС
- 10:37 Пригласили Сойкину в музей Холокоста. Чтобы поняла, к чему приводят такие заявления, — Павел Козленко
- 10:26 Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные
- 10:25 Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?
- 10:24 Украина и Турция начинают совместное производство самолетов по стандартам НАТО
- 10:08 Задержан водитель BMW, насмерть сбивший пешеходов на Хмельнитчине
- 10:07 В деле о стрельбе по сотруднику СБУ в Киеве есть задержанные
- 9:58 Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»
В Тунисе столкнулись поезда: есть погибший и 75 человек пострадавших
В пригороде столицы Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали 75 человек, передает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства, при столкновении погиб один из машинистов, 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.
Губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Причина происшествия пока неизвестна.
Министр здравоохранения Эмад Аль-Хамами заявил, что пятерым из 75 пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, будут сделаны операции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии столкнулись пассажирские поезда.
Фото из Википедии, автор: Donautalbahner
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”