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В Тунисе столкнулись поезда: есть погибший и 75 человек пострадавших

В пригороде столицы Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали 75 человек, передает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, при столкновении погиб один из машинистов, 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Причина происшествия пока неизвестна.

Министр здравоохранения Эмад Аль-Хамами заявил, что пятерым из 75 пострадавших в результате железнодорожной катастрофы, будут сделаны операции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии столкнулись пассажирские поезда.

Фото из Википедии, автор: Donautalbahner