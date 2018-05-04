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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен по всей Украине

7:55 4 мая 2018   43
Лесной пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. С таким предупреждением выступил Украинский Гидрометцентр.

Синоптики советуют быть особенно осторожными, находясь в лесах, парках и на открытых территориях.

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По всей территории страны 4 мая осадков не ожидается. Температура днем повысится до 30 градусов тепла, на побережье и в горных районах — до 24 градусов.

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Напомним, 3 мая возгорание сухой травы на территории полигона боеприпасов в Балаклее Харьковской области привело к детонации снарядов. По состоянию на 21.30 3 мая пожар был локализован, продолжались тушения очагов возгорания. К проведению операции привлекли 265 человек личного состава и 67 единиц техники.

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