Украина

Суд вынес решение в деле о скандальной застройке на столичной улице Ревуцкого

Святошинский районный суд Киева принял решение по делу о строительстве АЗС в Дарницком районе столицы.

Напомним, что летом прошлого года жители мирокрайона Позняки не единожды перекрывали улицу, протестуя против строительства автозаправочной станции. Однако застройщик работу не прекращал. Противостояние переросло в судебное разбирательство.

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Позже Апелляционный суд Киева арестовал земельный участок и запретил строительство, однако застройщик обратился в суд с иском, потребовав компенсацию от активистов, блокировавших строительство. На недвижимое имущество членов инициативной группы наложили арест.

После долгих судебных разбирательств в деле о строительстве на Ревуцкого принято новое решение. Об этом сообщил один из активистов Сергей Машовец на своей страничке в Facebook.

«Иск застройщика на увеличение исковых требований с 1,5 до 1,9 миллионов гривен и привлечение еще одного активного члена инициативной группы Мизюк Марину в качестве соответчика не удовлетворили… Суд отказал в удовлетворении иска в возмещении ущерба и снял арест с квартир ответчиков», — сообщил активист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокуратура намерена забрать у застройщика 2 га земли под Киевом.