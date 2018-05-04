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Суд вынес решение в деле о скандальной застройке на столичной улице Ревуцкого
Святошинский районный суд Киева принял решение по делу о строительстве АЗС в Дарницком районе столицы.
Напомним, что летом прошлого года жители мирокрайона Позняки не единожды перекрывали улицу, протестуя против строительства автозаправочной станции. Однако застройщик работу не прекращал. Противостояние переросло в судебное разбирательство.
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Позже Апелляционный суд Киева арестовал земельный участок и запретил строительство, однако застройщик обратился в суд с иском, потребовав компенсацию от активистов, блокировавших строительство. На недвижимое имущество членов инициативной группы наложили арест.
После долгих судебных разбирательств в деле о строительстве на Ревуцкого принято новое решение. Об этом сообщил один из активистов Сергей Машовец на своей страничке в Facebook.
«Иск застройщика на увеличение исковых требований с 1,5 до 1,9 миллионов гривен и привлечение еще одного активного члена инициативной группы Мизюк Марину в качестве соответчика не удовлетворили… Суд отказал в удовлетворении иска в возмещении ущерба и снял арест с квартир ответчиков», — сообщил активист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокуратура намерена забрать у застройщика 2 га земли под Киевом.
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