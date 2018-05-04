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В "ЛНР" "мэр" города убил боевика
Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники на оккупированных территориях.
ЧП случилось во временно оккупированном Зоринске Луганской области, информируют «Ведомости Донбасса». В изрядном подпитии находились оба — «мэр» Парфенюк и его жертва, «офицер 7-й бригады». Во время драки «мэр» проломил оппоненту голову, тот скончался на месте. «Мэр» пустился в бега, сослуживцы боевика объявили план «перехват».
Ранее «ФАКТЫ писали, что Россия готовит к отправке в «ЛНР» элитных десантников.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”