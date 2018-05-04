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Авиация тушит очаги возгорания в балаклейском арсенале, — ГосЧС (обновлено)
По состоянию на утро пятницы, 4 мая, ситуация на военном арсенале в Балаклее контролируемая, наблюдается тление 4 отдельных участков. Интенсивность взрывов снизилась, сообщают в ГосЧС.
Напомним, что пожар на военных складах начался в четверг, 3 мая. В Генштабе ВСУ заявили, что сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.
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Подразделения ГосЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые тушат пожар на технической территории. Авиация занимается тушением тушением отдельных очагов возгорания на территории арсенала.
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На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации, ГосЧС ситуацию контролирует.
Тем временем в Минобороны сообщили, что по состоянию на 8:30 на неразминированной технической площадке возгораний травы уже нет.
«Пожарные расчеты ВСУ и ГосЧС, 4 пожарных танка, две инженерные машины и другая пожарная техника осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия. Авиацией ГосЧС проводится контрольная проливка территории: выполнено 6 сбросов воды самолетом Ан-32, 2 сбросы вертолетом Ми-8. Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — сообщили в ведомстве.
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