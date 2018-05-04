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Украина

Государственная миграционная служба объявила о смене приоритетов при выдаче ID-карт

8:31 4 мая 2018   254
ID-карта
Инф. «ФАКТОВ»

В Государственной миграционной службе гарантировали изготовление ID-карт выпускникам общеобразовательных учебных заведений в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба ГМС.

Необходимость такого оформления связана с требованием Министерства образования и науки Украины об обязательном наличии ID-карт у 9-классников, которые будут поступать в учреждения профессионального образования на младшего специалиста.

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Для оформления ID-карты впервые школьникам необходимо будет обратиться в подразделение ГМС или центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации и предоставить свидетельство о рождении, паспорта родителей (или одного из них), справку о регистрации места жительства (выдает орган регистрации, образованный местной администрацией).
Первый паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.

Напомним, в марте Кабинет министров запретил выдавать «паспорта-книжки».

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