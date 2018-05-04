- 11:06 Главного «радикала» Олега Ляшко заподозрили в подделке документов
- 11:00 Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону
- 10:40 Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС
- 10:37 Пригласили Сойкину в музей Холокоста. Чтобы поняла, к чему приводят такие заявления, — Павел Козленко
- 10:26 Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные
- 10:25 Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?
- 10:24 Украина и Турция начинают совместное производство самолетов по стандартам НАТО
- 10:08 Задержан водитель BMW, насмерть сбивший пешеходов на Хмельнитчине
- 10:07 В деле о стрельбе по сотруднику СБУ в Киеве есть задержанные
- 9:58 Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»
Государственная миграционная служба объявила о смене приоритетов при выдаче ID-карт
В Государственной миграционной службе гарантировали изготовление ID-карт выпускникам общеобразовательных учебных заведений в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба ГМС.
Необходимость такого оформления связана с требованием Министерства образования и науки Украины об обязательном наличии ID-карт у 9-классников, которые будут поступать в учреждения профессионального образования на младшего специалиста.
Читайте также: С 1 июня документ о виде на жительство станет пластиковым
Для оформления ID-карты впервые школьникам необходимо будет обратиться в подразделение ГМС или центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации и предоставить свидетельство о рождении, паспорта родителей (или одного из них), справку о регистрации места жительства (выдает орган регистрации, образованный местной администрацией).
Первый паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.
Напомним, в марте Кабинет министров запретил выдавать «паспорта-книжки».
влажность:
давление:
ветер:
“ Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!.. ”