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Весенний душ: в центре Киева вымыли княгиню Ольгу (видео)
В Киеве вымыли скульптурную композицию на Софийской площади. Соответствующее видео появилось в эфире ТСН.
Отмечается, что мраморные фигуры Княгини Ольги, Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия вымыли чистой водой под высоким давлением, а постамент — еще и с мылом.
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Мойка памятника проводится в основном весной, с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.
Напомним, накануне в Администрации президента Украины заявили о полной готовности Киева к приему финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА-2018.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”