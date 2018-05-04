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Украина

Весенний душ: в центре Киева вымыли княгиню Ольгу (видео)

8:47 4 мая 2018   171
Памятник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве вымыли скульптурную композицию на Софийской площади. Соответствующее видео появилось в эфире ТСН.

Отмечается, что мраморные фигуры Княгини Ольги, Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия вымыли чистой водой под высоким давлением, а постамент — еще и с мылом.

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Мойка памятника проводится в основном весной, с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.

Напомним, накануне в Администрации президента Украины заявили о полной готовности Киева к приему финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА-2018.

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