104-летний австралийский ученый прибыл в Европу, чтобы умереть с помощью эвтаназии (фото)

Мир

Старейший австралийский ученый, геоботаник и эколог Дэвид Гудолл прибыл в Европу, где собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии. 104-летний Гудолл не страдает неизлечимой болезнью, но хотел бы умереть, так как жить в таком возрасте очень тяжело и он жалеет о своем долголетии.

До последнего Гудолл (уроженец Лондона, эмигрировавший в Австралию в возрасте 34 лет), занимался научной работой. В апреле он упал у себя дома и в течение двух дней пролежал на полу, не в силах подняться — до тех пор, пока его не обнаружила женщина, которая регулярно приходила делать уборку. После этого врачи порекомендовали ученому нанять сиделку, которая присматривала бы за ним круглосуточно, или же переселиться в дом престарелых. Привыкший к независимости Дэвид счел эти варианты неприемлемыми.

В Австралии эвтаназия легализована только в штате Виктория и только для смертельно больных людей. К тому же разрешение вступит в силу только в будущем году. Поэтому он решил отправиться в Швейцарию.

Перед вылетом из аэропорта города Перт Дэвид трогательно попрощался со своим внуком и другими родственниками. Из Перта ученый вылетел в Сингапур, где сделал пересадку на рейс до Европы.

Его добровольная смерть назначена в клинике города Базель на 10 мая. Перед тем, как отправиться в Швейцарию, Гудолл несколько дней проведет во французском городе Бордо со своими родственниками.

На поездку в Европу ученый собрал около 20 тысяч австралийских долларов.

«У меня нет сожалений. Моя жизнь была достаточно хорошей. До недавнего времени», — заявил он.

Дэвид попрощался в Перте с внуком

фото Metro