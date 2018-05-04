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Оккупанты в Крыму боятся террористов на Керченском мосту
В российском ФСБ отреагировали на заявление украинской Госпогранслужбы о ежедневных проверках оккупантами зарубежных кораблей, идущих в Украину.
«Работа в данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — цитирует ФСБ «Интерфакс».
Впрочем, проблем с Керченским мостом у оккупантов хватает и без мифических террористов — они успешно справляются сами. Так, недавно в соцсетях разместили фото опоры, которая дала трещину.
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Ранее специалисты утверждали, что опоры не выдержат нагрузки даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске составов. В начале 2018 года было зафиксировано проседание опор на один метр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ отложили сроки завершения строительства Керченского моста.
Фото из Википедии, автор: European Space Agency
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