Шоу-бизнес

Фанаты Кайли Дженнер подметили удивительное сходство ее дочери с телохранителем, охраняющим модель. И уверены, что именно он является настоящим отцом младенца. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Фанаты даже сняли видео, на котором сравнили малышку Сторми, появившуюся на свет 1 февраля этого года, с красавцем по имени Тим Чанг, который сам обладает модельной внешностью. И сделали вывод, что Сторми значительно больше похожа на Тима, чем на рэпера Трэвиса Скотта, который приходится ей отцом согласно документам.

У Чанга имеется, к слову, собственная армия восторженных поклонников в Instagram — более 230 тысяч человек.

Кайли и Тима сейчас буквально бомбардируют вопросами пользователи соцсетей. Дженнер была даже вынуждена блокировать некоторых самых настырных.

Между тем, американские СМИ со ссылкой на «осведомленные источники» сообщают, что Кайли и Трэвис сейчас «работают над ребенком номер два». Кайли хочет большую семью и теперь надеется родить мальчика.

Ранее о своем отцовстве заявлял бывший бойфренд Кайли рэпер Тайга. Модель была даже вынуждена сделать по его настоянию тест ДНК.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер стала причиной разорения Тайги.

Тим Чанг

Трэвис Скотт