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Необычное ДТП в Киеве: Mercedes попал под поезд и танк (видео)
В Киеве на улице Бориспольской произошла авария с участием автомобиля Mercedes, поезда и… танка.
Как сообщает Киев Оперативный, молодые люди (23−25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировав сигнал регулировщика и красный светофор, на довольно серьезной скорости столкнулись с платформой, перевозившей танк.
В результате ДТП травмы получил один из находившихся в автомобиле, его госпитализировали.
Видео произошедшего на YouTube разместил «Информатор». По информации ресурса, Mercedes двигался в сторону Дарницкого вокзала. В этот момент поезд сдавал назад, последней была платформа с танком. Водитель попытался объехать состав, но неудачно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами.
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