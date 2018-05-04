Происшествия

Необычное ДТП в Киеве: Mercedes попал под поезд и танк (видео)

В Киеве на улице Бориспольской произошла авария с участием автомобиля Mercedes, поезда и… танка.

Как сообщает Киев Оперативный, молодые люди (23−25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировав сигнал регулировщика и красный светофор, на довольно серьезной скорости столкнулись с платформой, перевозившей танк.

В результате ДТП травмы получил один из находившихся в автомобиле, его госпитализировали.

Видео произошедшего на YouTube разместил «Информатор». По информации ресурса, Mercedes двигался в сторону Дарницкого вокзала. В этот момент поезд сдавал назад, последней была платформа с танком. Водитель попытался объехать состав, но неудачно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом зерновоз столкнулся с двумя автобусами.