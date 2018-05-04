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Общество

Пограничники не впустили в Украину двух россиян с "георгиевскими" лентами (фото)

9:45 4 мая 2018   127
Пограничники не впустили в Украину двух россиян с «георгиевскими» лентами (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 3 мая, в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска прибыла пара, на багаже которой были прикреплены «георгиевские» ленты. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, прибывшие мужчина и женщина предъявили на контроле паспорта граждан РФ.

По их словам, они прибыли в Киев с частной целью, а также имели достаточно средств для пребывания в стране и обратные билеты.

Тем не менее, на просьбу пограничников снять запрещенную в Украине символику иностранцы отреагировали агрессивным отказом. Поэтому сотрудники ГПСУ отказали им в пересечении границы и они вернулись в Минск обратным рейсом.

В этой связи Слободян призвал каждого, кто едет в Украину, уважать ее граждан и выполнять ее законы.

Напомним, накануне майских праздников Национальной полиции Украины предупредили об административной ответственности за ношение «георгиевских» лент.

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