За 28 тыс. долларов продана статуя обнаженного Дональда Трампа в полный рост (фото, 18+)

Мир

На аукционе Julien’s в Лос-Анджелесе продана единственная уцелевшая статуя полностью обнаженного Дональда Трампа, которую изготовила группа занимающихся уличным искусством анархистов INDECLINE.

Скульптуру из глины и силикона приобрел за 28 тысяч долларов Зак Баганс — ведущий популярной телепередачи о паранормальных явлениях Ghost Adventures. Статуя будет выставлена в посвященном привидениям музее Баганса в Лас-Вегасе.

Как сообщает NDTV, пять одинаковых статуй Трампа в натуральную величину, но с очень маленькими гениталиями и без яичек, были установлены активистами INDECLINE в августе 2016 года в пяти разных городах США. Вскоре почти все они были уничтожены. Сохранилась лишь одна статуя, стоявшая на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Ее спасла галерея La Luz de Jesus.



