- 11:06 Главного «радикала» Олега Ляшко заподозрили в подделке документов
- 11:00 Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону
- 10:40 Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС
- 10:37 Пригласили Сойкину в музей Холокоста. Чтобы поняла, к чему приводят такие заявления, — Павел Козленко
- 10:26 Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные
- 10:25 Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?
- 10:24 Украина и Турция начинают совместное производство самолетов по стандартам НАТО
- 10:08 Задержан водитель BMW, насмерть сбивший пешеходов на Хмельнитчине
- 10:07 В деле о стрельбе по сотруднику СБУ в Киеве есть задержанные
- 9:58 Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»
Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»
Стамбульский «Бешикташ», как и обещал ранее, бойкотировал доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче», что позволило сопернику автоматически выйти в финал турнира, сообщает L`Equipe.
Ранее Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» (на фото — игроки команды, так и не дождавшиеся соперника) наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на 210 тысяч евро. «Бешикташ», цвета которого, кстати, защищают бывшие киевские динамовцы Домагой Вида и Джермейн Ленс, в свою очередь, будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тысяч.
Ответный поединок команд в полуфинале Кубка Турции должны были доиграть без зрителей и начать с 58-й минуты, на которой встреча был прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче» (при счете 0:0).
Напомню, во время матча «Фенербахче» — «Бешикташ» в голову главному тренеру гостей Шенолу Гюнешу попала брошенная с трибуны монета, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать (ему наложили пять швов), а игра была приостановлена.
Как известно, первый матч команд завершился вничью — 2:2. «Фенербахче» в финале Кубка Турции сыграет 9 мая с клубом «Акхисар Беледиеспор», цвета которого защищает форвард сборной Украины Евгений Селезнев.
«Бешикташу» теперь грозит огромный штраф в размере 790 тысяч евро и недопуск к следующему розыгрышу Кубка Турции.
Ранее «ФАКТЫ», что болельщики «Фенербахче» в кровь разбили голову тренеру «Бешикташа».
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”