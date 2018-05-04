Команда Домагоя Виды отказалась выйти на матч с «Фенербахче»

Спорт

Стамбульский «Бешикташ», как и обещал ранее, бойкотировал доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче», что позволило сопернику автоматически выйти в финал турнира, сообщает L`Equipe.

Ранее Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» (на фото — игроки команды, так и не дождавшиеся соперника) наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на 210 тысяч евро. «Бешикташ», цвета которого, кстати, защищают бывшие киевские динамовцы Домагой Вида и Джермейн Ленс, в свою очередь, будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тысяч.

Ответный поединок команд в полуфинале Кубка Турции должны были доиграть без зрителей и начать с 58-й минуты, на которой встреча был прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче» (при счете 0:0).

Напомню, во время матча «Фенербахче» — «Бешикташ» в голову главному тренеру гостей Шенолу Гюнешу попала брошенная с трибуны монета, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать (ему наложили пять швов), а игра была приостановлена.

Как известно, первый матч команд завершился вничью — 2:2. «Фенербахче» в финале Кубка Турции сыграет 9 мая с клубом «Акхисар Беледиеспор», цвета которого защищает форвард сборной Украины Евгений Селезнев.

«Бешикташу» теперь грозит огромный штраф в размере 790 тысяч евро и недопуск к следующему розыгрышу Кубка Турции.

Ранее «ФАКТЫ», что болельщики «Фенербахче» в кровь разбили голову тренеру «Бешикташа».