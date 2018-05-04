Происшествия

В деле о стрельбе по сотруднику СБУ в Киеве есть задержанные

В Киеве правоохранители задержали трех человек, которые напали на комиссию, проводящую замеры участка автостоянки в Дарницком районе.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 3 мая, на автостоянке на улице Вишняковской. Представители комиссии, в состав которой входили работник Государственной аудиторской службы, КП «Киевпарктранссервис», а также сотрудник СБУ, делали контрольный замер площадки, отведенной под паркоместа.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, указанные действия проводились в рамках уголовного производства и были санкционированы судом.

Во время проверки между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии, возник конфликт. Мужчины напали на сотрудника спецслужбы, а один из них ранил представителя СБУ.

Трех участников конфликта задержали на месте происшествия. Это граждане Украины, один из них — уроженец иностранного государства. Все трое жители столицы.

Нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится сообщение о подозрении по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Другие участники конфликта устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автостоянке стреляли в сотрудника СБУ.