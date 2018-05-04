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Украина и Турция начинают совместное производство самолетов по стандартам НАТО
Украина и Турция приступают к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188. Договоренность об этом была достигнута во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, информирует пресс-служба Укроборонпрома.
Проект предусматривает приведение самолета к стандартам НАТО как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.
«Заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 т. Он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры», — говорится в сообщении.
Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах,
Напомним, на авиашоу в Турции Украина представила также новый самолет, созданный без российских комплектующих.
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