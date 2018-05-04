Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?

Деньги

За последние пару недель популярные виртуальные деньги несколько подорожали. Биткойн уже стоит около 9 600 долларов. Однако влияние криптовалют на мировую финансовую систему пока незначительно. Согласно недавно опубликованному ежегодному отчету Международного валютного фонда, несмотря на впечатляющий рост криптовалют в 2017—2018 годах, общая стоимость рынка не превышает и трех процентов от совокупных активов четырех крупнейших банков. Даже во время пика спроса на цифровые активы этот показатель едва достигал 6%.

В отчете также говорится, что львиную долю в капитализации криптовалют занимают три наиболее популярные из них. Так, на долю биткойна, эфириума и риппла приходится около 80% от общей капитализации рынка. Кроме того, хотя в мире работают более 180 криптовалютных бирж, свыше 80% торговых оборотов приходятся лишь на 14 крупнейших торговых площадок.

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Кстати, согласно отчету МВФ, появление биткойн-фьючерсов на ведущих американских биржах не оказало ожидавшегося значительного влияния на рынок. Объемы торгов фьючерсами составляют лишь 2,3% от совокупного оборота криптовалютных бирж.

С учетом этих факторов специалисты из МВФ пришли к выводу, что криптовалюты представляют собой «ограниченную угрозу» для традиционной финансовой системы. В отчете указывается, что реальные масштабы рынка криптовалют намного меньше тех, о которых обычно рассказывают СМИ. В то же время аналитики считают, что значительный рост этой сферы требует «бдительности со стороны регуляторов».

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Между тем многие эксперты прогнозируют светлое будущее виртуальным деньгам как в Украине, так и в других странах.

«В ближайшие 5 лет криптовалюта может стать единственным платежным средством. Мы будем рассчитываться криптогривней или криптодолларом — зависит от того, кто придет быстрее. Мы создадим свою систему или придет что-то западное», — заявил учредитель украинского биткойн-агентства KUNA Михаил Чобанян.

По его мнению, сейчас криптовалюта не является хорошим инструментом для замены традиционной валюты. Широкое применение она может получить только после национализации.

«Дело в том, что для таких масштабов она очень волатильная и нужно постоянно пересчитывать курс. Это как оплачивать акциями компании заказ в кафе или покупать ужин за свифтовый перевод. Пока не появятся национальные криптовалюты (а они появятся скоро), мы не увидим их широкого применения за редким исключением», — считает Михаил Чобанян.

Напомним, что еще в прошлом году Нацбанк Украины анонсировал создание национальной цифровой денежной единицы. А недавно в НБУ признались, что разрабатывают свой законопроект, призванный легализовать цифровые деньги в Украине.