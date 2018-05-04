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Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в пятницу, 4 мая, в Украине по-прежнему лето: ожидается 26−32 градуса тепла, чуть ниже на побережьях морей — 22−27 градусов.
По ее прогнозам, ослабление жары начнется в пятницу, 5 мая, с западных регионов. А в северных и центральных областях станет прохладнее в воскресенье, 6 мая.
В Киеве 4 мая + 30, без осадков. Ослабление жары с локальными грозовыми дождями в столице ожидается 6 мая, в воскресенье.
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«Готовьте головы к прыжкам атмосферного давления. В пятницу-субботу — поменьше кофе и алкоголя, побольше спокойного чая, морса, компота, воды», — предупреждает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода в Киеве побила температурный рекорд 1934 года.
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”