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Украина

Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в выходные

10:26 4 мая 2018   76
Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления на выходных
Инф. «ФАКТОВ»

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в пятницу, 4 мая, в Украине по-прежнему лето: ожидается 26−32 градуса тепла, чуть ниже на побережьях морей — 22−27 градусов.

По ее прогнозам, ослабление жары начнется в пятницу, 5 мая, с западных регионов. А в северных и центральных областях станет прохладнее в воскресенье, 6 мая.
В Киеве 4 мая + 30, без осадков. Ослабление жары с локальными грозовыми дождями в столице ожидается 6 мая, в воскресенье.

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«Готовьте головы к прыжкам атмосферного давления. В пятницу-субботу — поменьше кофе и алкоголя, побольше спокойного чая, морса, компота, воды», — предупреждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода в Киеве побила температурный рекорд 1934 года.

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