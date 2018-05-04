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Пригласили Сойкину в музей Холокоста. Чтобы поняла, к чему приводят такие заявления, — Павел Козленко

Директор Одесского музея Холокоста на своей странице в Facebook отреагировал на заявление лидера одесского «Правого сектора» об «Украине без жидов»

«Не делал никаких политических заявлений по поводу вчерашнего выступления… И никуда не направлял письма, бесполезно… Уже писали в СБУ и в полицию по поводу надписей на воротах музея… Кому интересно, приходите, покажу. Одни «кивают» на других. Результат нулевой.

Пригласили автора вчерашнего выступления в музей Холокоста. Совместно с главой Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей Романом Шварцманом провели экскурсию… Чтобы было понятно, к чему приводят такие заявления… А после… был долгий разговор о том, как нужно любить Украину…"

