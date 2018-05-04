Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС

Происшествия

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что на арсенале в Балаклее наблюдается незначительное тления четырех отдельных участках полигона. Утром в пятницу, 4 мая, пожар был локализован на площади около 35 га. Жертв и пострадавших нет.

Также сообщается, что пожарной авиацией ГСЧС осуществлено 8 сбросов воды (всего с начала работ произведено 16 таких сбросов).

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«Снято ограничение движения автотранспорта вокруг города Балаклея для местного населения. Эвакуированные граждане вернулись в места проживания. Действует временный запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 км и на высоте до 6 тыс. м», — информируют в ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиация тушит очаги возгорания в балаклейском арсенале.