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Небо над Балаклеей остается закрытым, — ГосЧС
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что на арсенале в Балаклее наблюдается незначительное тления четырех отдельных участках полигона. Утром в пятницу, 4 мая, пожар был локализован на площади около 35 га. Жертв и пострадавших нет.
Также сообщается, что пожарной авиацией ГСЧС осуществлено 8 сбросов воды (всего с начала работ произведено 16 таких сбросов).
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«Снято ограничение движения автотранспорта вокруг города Балаклея для местного населения. Эвакуированные граждане вернулись в места проживания. Действует временный запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 км и на высоте до 6 тыс. м», — информируют в ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиация тушит очаги возгорания в балаклейском арсенале.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”