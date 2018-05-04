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Спорт

Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону

11:00 4 мая 2018   17
Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону
Инф. «ФАКТОВ»

Специальная комиссия Национального олимпийского комитета утвердила новым старшим тренером женской сборной Украины по биатлону российского специалиста Андрея Прокунина.

По информации biathlon.com.ua, в состав комиссии вошли президент биатлонной федерации Владимир Брынзак, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная и работники олимпийской системы Украины.

Выбор россиянина объяснили дефицитом квалифицированных тренеров — так, по словам Владимира Брынзака, без наставников до сих пор остаются сборные Норвегии и Чехии.

«Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров, те же до сих пор пребывают в подвешенном состоянии. Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовому полностью отдаваться работе», — заявил глава Федерации биатлона Украины.

Первый сбор команды с новым тренером запланирован в Чернигове, где будет принято решение о целесообразности разделения команды с учетом результатов выступления биатлонисток на Олимпиаде в Корее.

Напомним, решение о смене тренера было принято после провального выступления наших спортсменок на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Словенский специалист Урош Велепец, который руководил женской сборной, покинул свой пост.

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