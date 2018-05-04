Россиянина утвердили тренером сборной Украины по биатлону

Спорт

Специальная комиссия Национального олимпийского комитета утвердила новым старшим тренером женской сборной Украины по биатлону российского специалиста Андрея Прокунина.

По информации biathlon.com.ua, в состав комиссии вошли президент биатлонной федерации Владимир Брынзак, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная и работники олимпийской системы Украины.

Выбор россиянина объяснили дефицитом квалифицированных тренеров — так, по словам Владимира Брынзака, без наставников до сих пор остаются сборные Норвегии и Чехии.

«Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров, те же до сих пор пребывают в подвешенном состоянии. Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовому полностью отдаваться работе», — заявил глава Федерации биатлона Украины.

Первый сбор команды с новым тренером запланирован в Чернигове, где будет принято решение о целесообразности разделения команды с учетом результатов выступления биатлонисток на Олимпиаде в Корее.

Напомним, решение о смене тренера было принято после провального выступления наших спортсменок на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Словенский специалист Урош Велепец, который руководил женской сборной, покинул свой пост.