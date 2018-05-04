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Главного «радикала» Олега Ляшко заподозрили в подделке документов
Экспертиза установила подделку документов о продаже председателем фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают «Українські Новини».
Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов руководителем парламентской фракции.
Так, в электронной декларации за 2015 год Олег Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества, полученного от кандидата в народные депутаты от Региональной фракции на внеочередных выборах 2014 года Вероники Вьюн.
В тоже время она, допрошенная как свидетель, опровергла факт приобретения указанного автомобиля, подписания по этому поводу каких-либо документов, а также получение денег.
В тоже время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.
Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которых находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий занимавшейся сделкой компании и сервисного центра Министерства внутренних дел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ заявляли, что расследует дела о крупных лотерейных выигрышах народных депутатов Украины.
Фото из Википедии, автор: Вадим Чуприна.
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