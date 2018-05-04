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Как спасти того, кто подавился шашлыком
Поперхнувшись кусочком шашлыка, можно задохнуться и умереть на глазах у знакомых. А ведь существует безотказный прием Геймлиха (имя американского врача, который впервые его применил): надо стать позади пострадавшего человека, обхватить его руками, соединив их выше пупка, — одну руку сжать в кулак, другую положить на нее сверху. Затем резким движением нажать на брюшную стенку. «Застрявший кусок вылетит как пробка, и дыхание восстановится, — сказал во время прямой линии „ФАКТОВ“ эксперт по экстренной медицине Анатолий Вершигора. — Известно, что сам Геймлих в возрасте 88 лет, находясь в доме престарелых, с помощью своего приема спас старушку, которая чем-то подавилась».
О том, как действовать в опасных ситуациях, читайте в прямой линии «ФАКТОВ».
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”