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В Белгород-Днестровском с балкона многоэтажки выпал... крокодил
В городской отдел полиции Белгорода-Днестровского Одесской области поступило сообщение: «С балкона пятого этажа жилой многоэтажки выпал крокодил длиной около полутора метров…» Поначалу в полицейской дежурной части подумали, что с ними шутят. Переспросили — оказалось, что звонил сам хозяин рептилии…
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По прибытии на место ЧП, к дому № 11 по улице Победы, полицейские выяснили, что мужчина, державший крокодила в квартире, «выпустил питомца на балкон подышать воздухом. После этого крокодил каким-то образом смог выбраться через застекленный балкон и… свалился вниз». Правда, остался жив-здоров и после непродолжительного «замешательства» начал шастать по улицам.
«Никогда еще нашим сотрудникам не приходилось иметь дело с такими животными. Но оперативники смогли поймать его, связать и вернуть владельцу», — рассказали в полиции.
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Теперь правоохранители будут выяснять, с какой целью мужчина содержит крокодила в квартире. Соседи же утверждают, что летом хозяин «возит своего питомца к морю и на нем зарабатывает». По их словам, у него дома живет также попугай.
Решается вопрос о привлечении владельца крокодила к административной ответственности по статье 88−1 КУоАП — «Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полусвободных условиях».
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