Арестованного в Крыму Абдуллаева срочно госпитализировали в неизвестную больницу

Украина

В Крыму экстренно госпитализировали фигуранта так называемого дела «Хизб ут-Тахрир» Узеира Абдуллаева. По словам матери узника, ей сообщили, что его доставили в больницу имени Семашко в Симферополе.

Однако, по информации сообщества «Крымская солидарность», в эту больницу он не поступал.

«Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественность, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня держать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации», — подчеркивают правозащитники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Абдуллаева задержали 12 октября 2016 в оккупированном Крыму, обвинив в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». 10 апреля подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма» продлил его арест до середины июня. 27 апреля в ходе судебного заседания Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи в СИЗО. По словам его матери Диляры Абдуллаевой, ее призывы о госпитализации сына оставались без внимания. Ей пообещали, что Узеира госпитализируют, но после праздников, в то же время кололи антибиотики и давали жаропонижающее.

Утром 30 апреля узника лишь перевели в санчасть симферопольского СИЗО.

