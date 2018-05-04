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Нидерландские компании попали под следствие из-за крымского моста

15:20 4 мая 2018   721
крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Семь предприятий из Нидерландов попали под следствие — их подозревают в участии в строительстве крымского моста, а следовательно, в нарушении санкций ЕС против России.

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Как сообщает Deutsche Welle, генеральная прокуратура Нидерландов подтвердила начало расследования деятельности семи фирм. По данным прокуратуры, эти компании предоставили специальные устройства для забивки свай крымского моста.

В прошлом году следствие обратило внимание на две компании из Нидерландов — Вijlard Hydrauliek и Dematec Equipment. Их заподозрили в поставке техники для прокладки по дну моря тяжелых труб, впоследствии ставших основой для опор моста. Обе компании отрицали злой умысел. По их версии, они не знали, что техника предназначалась именно для моста. Руководитель одной из компаний утверждал, что просто передал комплектующие заказчику в Нидерландах.

Напомним, сроки завершения строительства Керченского моста были продлены. Ранее планировалось, что открытие может состояться уже в мае. Теперь датой завершения работ названо 1 декабря 2019 года.

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